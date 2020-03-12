Ученый назвал дурью рекомендацию Жириновского сбривать усы из-за коронавируса

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Заведующий отделом биоинженерии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Ильичев посчитал глупостью рекомендацию Владимира Жириновского сбривать бороду и усы для профилактики заражения коронавирусом.

В беседе с «Газетой.Ru» ученый посоветовал относиться к подобным заявлениям политиков с юмором.

«Дурь собачья. Не надо ничего сбривать. От гриппа мрут гораздо больше, чем от коронавируса, да еще и каждый год. От коронавируса умирают в основном пожилые люди, начиная с [возраста] Жириновского, даже помладше. Может, он волнуется? Относиться к такому заявлению надо с юмором. Политики – интересные ребята. Но не надо лишней паники наводить, все нормально», — объяснил Ильичев.

Ранее Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности, в частности сбривать бороду и усы.

«Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения», — напомнил политик.

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