В Берлине отменили традиционные культурные мероприятия из-за коронавируса
В Берлине отменили до 9 апреля ряд традиционных культурных мероприятий на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили организаторы мероприятий Berliner Festspiele.
Как отмечается, в текущем году в германской столице отменены музыкальный фестиваль «Музыка в марте», международный танцевальный фестиваль, а также серия кинопоказов в музее Мартин Гропиус Бау.
Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть.
Ранее сообщалось, что власти Берлина до 19 апреля отменили все крупные культурные мероприятия из-за опасности распространения коронавируса.
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