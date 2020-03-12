В Берлине отменили традиционные культурные мероприятия из-за коронавируса

В Берлине отменили до 9 апреля ряд традиционных культурных мероприятий на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили организаторы мероприятий Berliner Festspiele.

Как отмечается, в текущем году в германской столице отменены музыкальный фестиваль «Музыка в марте», международный танцевальный фестиваль, а также серия кинопоказов в музее Мартин Гропиус Бау.

Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть.

Ранее сообщалось, что власти Берлина до 19 апреля отменили все крупные культурные мероприятия из-за опасности распространения коронавируса.

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