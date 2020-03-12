Власти Китая заявили о конце пика эпидемии коронавируса в стране

Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что в стране прошел пик эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за последнюю неделю в китайской провинции Хубэй, за исключением города Ухань, не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-2019.

За пределами названной провинции зарегистрировано семь новых случаев, из них шесть — ввозные.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — сказал Ми Фэн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 125 тысяч

— Грузинское правительство переходит на чрезвычайный режим работы из-за коронавируса

— В Южной Корее за сутки зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом