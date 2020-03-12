Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества. Об этом сообщает ТАСС.

Из 17 исследованных торговых марок латексных изделий 5 не прошли проверку на качество. В них превышали норму цинк и изопропанол. В Роскачестве пояснили, что данные вещества могут оказаться токсичными для человека, а также вызывают раздражение.

В ходе исследования были рассмотрены презервативы от 13 производителей из разных стран. Так, тестированию подверглись изделия, созданные в России, Великобритании, Таиланде, Китае, Германии, США, Индии и Малайзии. Ценовой диапазон товаров — от 26 до 533 рублей за пачку.

Роскачество также проверило презервативы на прочность, искусственно состарив при высокой температуре. Все изделия выдержали проверку.

Кроме того, по результатам исследования, стало ясно, что, чем дороже презервативы, тем они качественнее.