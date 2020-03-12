Один из корпусов штаб-квартиры ООН эвакуировали из-за угрозы коронавируса

Сотрудников одного из административных зданий штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке экстренно эвакуировали из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в организации.

Речь идет об административном корпусе DC-2, в котором располагается ряд структурных подразделений Секретариата ООН.

По словам собеседников агентства, такое решение было принято в связи с подозрениями на коронавирус у учителя школы для детей сотрудников ООН, находящейся по соседству.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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