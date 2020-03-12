В Коми завершена эвакуация на шахте «Воркутауголь», входящей в «Северсталь» Мордашова

В Коми эвакуировали всех сотрудники шахты «Воркутауголь», где произошло задымление, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

Уточняется, что речь идет о блоках «Воркутинская» и «Заполярная» шахты «Воркутауголь».

«Воркутауголь» входит в ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что на одной из шахт в Коми на магистральной конвейерной скважине на отметке около 620 м произошло задымление. По словам источника, в шахте на тот момент находились 242 горняка.

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