В Коми завершена эвакуация на шахте «Воркутауголь», входящей в «Северсталь» Мордашова
В Коми эвакуировали всех сотрудники шахты «Воркутауголь», где произошло задымление, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.
Уточняется, что речь идет о блоках «Воркутинская» и «Заполярная» шахты «Воркутауголь».
«Воркутауголь» входит в ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Ранее информированный источник сообщил агентству «Интерфакс», что на одной из шахт в Коми на магистральной конвейерной скважине на отметке около 620 м произошло задымление. По словам источника, в шахте на тот момент находились 242 горняка.
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