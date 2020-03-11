Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате, передает РИА «Новости».

Рассмотрев второе дело о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, суд решил приговорил экс-заместителя главы ФСИН к 9 годам колонии общего режима.

По данным следствиям, в 2016 году Коршунов и экс-замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева при содействии предпринимательницы Марины Дюковой участвовали в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости. В результате их действий государству был нанесен ущерб в размере свыше 155 млн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-замдиректора ФСИН Коршунов признан виновным в растрате 160 млн рублей

— Суд вынес обвинение по делу экс-замдиректора ФСИН Коршунова

— Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии