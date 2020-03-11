Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате

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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов во время... Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов во время...
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов во время...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате, передает РИА «Новости».

Рассмотрев второе дело о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, суд решил приговорил экс-заместителя главы ФСИН к 9 годам колонии общего режима.

По данным следствиям, в 2016 году Коршунов и экс-замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева при содействии предпринимательницы Марины Дюковой участвовали в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости. В результате их действий государству был нанесен ущерб в размере свыше 155 млн рублей.

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