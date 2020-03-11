Польша признала главную роль СССР в победе над фашизмом

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Советский Союз сыграл главную роль в разгроме фашистских войск. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Глава МИД Польши подчеркнул, что позиция стран по вопросу толкования роли СССР в победе над фашизмом одинаковая и, что Германия несет основную ответственность за развязывание войны. По его словам, польская сторона также признает главную роль СССР в победе и знает о жертвах народа.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией» — отметил дипломат.

Однако Чапутович добавил, что Варшава не согласна с оценками Москвы пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны. Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

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