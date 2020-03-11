Появилось сообщение о «минировании» самолета рейсом Иркутск — Москва
Неизвестные «заминировали» самолет рейсом Иркутск - Москва, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск — Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», — сказал источник.
По его словам, судно не будет менять рейс и запрашивать экстренную посадку.
В последнее время в правоохранительные органы все чаще анонимно сообщают о минировании самолетов, магазинов, аэропортов, компаний, школ и институтов. Ни одно сообщение не подтвердилось.
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