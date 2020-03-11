Вице-спикер Госдумы рассказал, как проведет двухнедельный карантин в одиночестве

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, как намерен провести добровольный карантин после возвращения из Парижа, где проходило заседание Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Вернувшись из командировки сегодня ночью из Франции, мне пришлось остаться дома и не поехать на работу, чтобы не подвергать опасности моих коллег. Хотя у меня нет никаких симптомов, я чувствую себя абсолютно здоровым, никаких проблем нет, но на всякий случай принял такое решение. Моя семья находится в другом месте», — объяснил Толстой.

Вице-спикер выразил надежду, что сумеет справиться со всеми бытовыми трудностями. Он также добавил, что скучать во время двухнедельного карантина ему не позволит работа.

«Пока я осваиваюсь в этой новой роли, но, надеюсь, что смогу со всеми проблемами справиться. Мне кажется, что нормальному человеку не может быть скучно с самим собой, но у меня много работы, которую я должен делать дистанционно. Конечно, это будет не отдых», — сказал он.

Ранее Петр Толстой на своей странице в Facebook сообщил, что после возвращения из Парижа принял решение о самоизоляции. Его помощники продолжают исполнять обязанности в обычном режиме.

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