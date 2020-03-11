Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита. Соответствующий документ появился на сайте организации.

Как отмечается, возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом насекомого. Кроме того, вирус может находиться в сыром молоке коз, овец, коров, буйволиц.

Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща или расчесывать место укуса.

Защититься от заражения поможет закрытая одежда, а также прививка против клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области.

Инкубационный период при заражении длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней.

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