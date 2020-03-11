Вован и Лексус разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус дважды переговорили по телефону с принцем Гарри от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает The Sun.
Как известно, разговоры состоялись в ночь на 1 января, а также 22 января. Принц Гарри рассказал пранкерам, что быть членом королевской семьи «не так уж здорово».
По словам внука королевы Елизаветы, на него и его супругу Меган Маркл давят СМИ, пытаясь повысить свой рейтинг. Особенно они зациклились на истории отказа четы от королевских привилегией и их переезда в Северную Америку.
«Большую часть своей жизни я всегда был частью семьи и частью страны, которая боится бульварных СМИ, потому что у них так много власти и влияния, а не морали», — сказал принц.
Кроме того, в ходе беседы они обсудили американского президента Дональда Трампа и его отношение к теме экологии.
Принц Гарри отметил, что Трамп вряд ли захочет встречаться с Тунберг, так как у него «руки в крови». Он также поделился тем, что всегда мечтал открыть фонд по защите природы.
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