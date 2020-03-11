Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 7755
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В Южной Корее количество зараженных новым типом коронавируса COVID-2019 превысило отметку в 7,7 тысяч человек. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК.
Так за сутки в стране коронавирусом заразились 242 граждан.
Согласно опубликованным данным, за время эпидемии в Южной Корее от заболевания скончались 60 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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