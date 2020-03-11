Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 7755

В Южной Корее количество зараженных новым типом коронавируса COVID-2019 превысило отметку в 7,7 тысяч человек. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК.

Так за сутки в стране коронавирусом заразились 242 граждан.

Согласно опубликованным данным, за время эпидемии в Южной Корее от заболевания скончались 60 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших коронавирусом американцев превысило тысячу

— Случай заболевания коронавирусом зафиксировали на Ямайке

— Число жертв коронавируса в КНР превысило 3,1 тысячи