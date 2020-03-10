Почти 40 рейсов задержано и отменено в Москве
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В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 23.23 мск, во Внуково задержан один рейс и 10 — отменено.
В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов и 16 рейсов отменено.
В Шереметьево задержано два рейса.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
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