Неизвестные похитили €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

Неизвестные совершили нападение на дом семьи замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой. Они похитили €200 тысяч, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, грабители проникли в частный дом в Котельниках на улице Парковой. Они связали и избили находившегося в доме мужчину, после чего нашли и похитили около €200 тысяч, а также ведомственные награды чиновницы.

Источник добавил, что грабителей, вероятно, было трое. Все они были вооружены пистолетами.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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