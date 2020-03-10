Чуйченко призвал сделать СИЗО «менее брутальными»

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о необходимости изменения внешнего вида следственных изоляторов (СИЗО). С таким заявлением глава Минюста выступил на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщается на сайте министерства.

Чуйченко призвал сделать внешний вид СИЗО менее брутальным. Он подчеркнул, что в следственных изоляторах содержатся люди, чья вина не доказана. По мнению министра, необходимо избавиться от колючей проволоки и иных элементов устрашения.

Кроме того, глава Минюста выступил за перенос СИЗО за пределы городов и обратил внимание на необходимость улучшения условий содержания в изоляторах, в первую очередь, в женских.

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