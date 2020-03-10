Россия выражает надежду на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется непредвзятость суда в Гааге по делу о крушении самолета Boeing MH17 на Украине в 2014 году, сообщается в пресс-релизе российского посольства в Нидерландах.

Российская сторона ожидает, что в ходе слушаний по делу будут рассмотрены все доступные данные, а не только аргументы стороны обвинения, говорится в заявлении. Там подчеркивается, что не являющаяся стороной процесса Россия продолжает оказывать содействие международному следствию, а также выступает за независимое расследование и справедливое наказание виновных.

При этом в настоящее время в Нидерландах наблюдается активная кампания в средствах массовой информации с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, отмечается в релизе. В посольстве считают, что цель данной кампании заключается в сокрытии пробелов в доказательной базе.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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