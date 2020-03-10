Папа Римский попросил Богоматерь защитить мир от коронавируса
Папа Римский Франциск обратился с молитвой к Деве Марии и попросил ее о помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Он рассказал, что Франциск записал специальное видеопослание, в котором попросил Богоматерь о защите в дни чрезвычайной медицинской ситуации.
«Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери», — отметил Бруни.
По последним данным, в Италии зафиксировано 9172 случаев заражения коронавирусом, при этом погибли 463 человека. Всего в мире инфицированы COVID-19 свыше 116 тыс. человек, выздоровели — 64 726, а погибли — 4 086.
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