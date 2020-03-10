Москвичка убила охранника в школе 8 марта
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В Москве женщина нанесла смертельные ранения охраннику в школе 8 марта, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«В здании школы 8 марта женщина нанесла несколько ножевых ранений охраннику, в результате чего мужчина скончался на месте», — сказал источник.
По его словам, охранник сам пригласил женщину в школу. Москвичка задержана по обвинению в убийстве.
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