Москвичка убила охранника в школе 8 марта

В Москве женщина нанесла смертельные ранения охраннику в школе 8 марта, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«В здании школы 8 марта женщина нанесла несколько ножевых ранений охраннику, в результате чего мужчина скончался на месте», — сказал источник.

По его словам, охранник сам пригласил женщину в школу. Москвичка задержана по обвинению в убийстве.

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