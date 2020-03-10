В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у американского лидера отсутствовали долговременные контакты с каким-либо из подтвержденных пациентов с коронавирусом.

«Никаких симптомов у него тоже нет. Президент Трамп по-прежнему отлично себя чувствует, и его врач внимательно за ним следит», — заявила Гришэм.

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