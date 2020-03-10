Водитель сбил ребенка в Тамбовской области и сбросил ее тело в реку

Следователи в Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, который, как предполагают правоохранители, вечером 7 марта, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на подростка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшиего помощника руководителя следственного управления регионального СК Елену Крясну.

По ее словам, в этот день 13-летняя жительница села Бокино Тамбовского района отправилась на дискотеку в местный дом культуры, но домой потом не пришла.

Были устроены поиски ребенка. Следователи завели уголовное дело статье 105 УК России («Убийство»).

«По подозрению в причастности к исчезновению школьницы задержан 35-летний житель Котовска», — сказала Крясна

Следствие считает, что вечером 7 марта подозреваемый сбил идущую с дискотеки девочку. По версии СК, мужчина решил, что подросток мертв, и чтобы скрыть следы преступления положил ее в автомобиль, после чего поехал к водоему и кинул в воду.