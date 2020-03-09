Израиль вводит карантин для всех приезжающих из-за границы

Власти Израиля приняли решение о введении обязательного карантина для пребывающих из-за границы из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter.

Каждый человек, приезжающий на территорию Израиля из-за границы, будет помещен на двухнедельный карантин, отметил Нетаньяху. Он подчеркнул, что данное решение было «трудным», однако оно необходимо для поддержания общественного здоровья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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