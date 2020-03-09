Число жертв обрушения отеля в КНР достигло 11 человек

В Китае при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, погибли 11 человек. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Как отмечается, в настоящее время еще 21 человек находится под завалами.

Ранее сообщалось, что отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По данным местных властей, в здании находились около 70 человек, когда оно обрушилось.

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