Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка Артем Баконин рассказал о состоянии своего подзащитного. Об этом сообщает RT.

По его словам, задержанный находится в тяжелом состоянии.

«Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — заявил юрист.

Ранее стало известно, что рядом с одной из квартир в доме, расположенном на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой. Силовики провели штурм квартиры, где якобы находился вооруженный неизвестный — подозреваемый в убийстве подростка. Они никого там не нашли. Однако потом подозреваемого в убийстве сверстника обнаружили в одном из жилых домов города, после чего его задержали. Подростка поместили под домашний арест.

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