Коронавирус стал причиной частичного закрытия границы Швейцарии с Италией

Власти Швейцарии приняли решение о частичном закрытии границы с Италией из-за распространения заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так доступ к пересечению северных итальянских границ получили работники Конфедерации, а также был сохранен товарооборот.

Кроме того, власти требуют граждан Швейцарии отказаться от посещения тех регионов Италии, которые были закрыты на карантин.

Уточняется, что по обеим сторонам границы будут созданы специальные контрольные пункты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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