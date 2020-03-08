Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей в барах

В Японии зараженный коронавирусом мужчина пошел в бар, чтобы распространять инфекцию, передает Tokio Reporter.

После положительного текста на коронавирус медики отправили мужчину домой. Заболевший сказал родным, что поедет в бар, чтобы заразить других. Он посетил два заведения и в одном из них сообщил персоналу, что заражен. Те вызвали полицию, но мужчина уже уехал.

В барах проводится стерилизация. Сотрудники и посетители проходят тесты на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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