Женщины подрались из-за туалетной бумаги в Австралии

Две женщины подрались из-за туалетной бумаги в супермаркете в Южном Уэльсе, Австралия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Нарушительницам были выданы уведомления об обязательной явке в суд до 28 апреля 2020 года, заявили в полиции.

Отмечается, что продажа туалетной бумаги в магазинах Австралии ограничена одной упаковкой в одни руки из-за ажиотажа на фоне распространения коронавируса нового типа, которым на данный момент в Австралии заражены 70 человек.

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