Ограничения передвижения в Италии не запрещают туристам вернуться домой

Введенные в Италии ограничения «на въезд и на выезд, а также передвижение внутри» территории Ломбардии и еще 14 провинций не запрещают туристам вернуться на родину, заявили в посольстве России в Италии. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Twitter.

Граждане, постоянно проживающие в других местах, могут покинуть попавшие под ограничения зоны Италии, говорится в сообщении. Кроме того, выехать этих территорий можно при «острой и подтвержденной необходимости в связи с работой и по состоянию здоровья».

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, ограничивающий передвижение на территории Ломбардии и еще 14 провинций из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3600 человек.

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