Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Бангладеш

Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы на территории Бангладеш, сообщает Reuters со ссылкой на Институт эпидемиологии, контроля и изучения заболеваний (IEDCR).

Все инфицированные в возрасте от 20 до 35 лет, двое из них недавно вернулись их Италии, заявил представитель IEDCR.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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