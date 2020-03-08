СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу подтверждает задержание 14-летнего подозреваемого в убийстве сверстника в одном из жилых домов города, сообщается на сайте СК.

Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте задержанного, говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подросток будет допрошен в качестве подозреваемого.

Ход расследования дела взят на контроль центральным аппаратом СК, сообщается в заявлении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы убийства, изъятое орудие преступления отправлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что рядом с одной из квартир в доме, расположенном на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ узнали подробности убийства подростка в Петербурге

— Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

— «Вечеринку справляли»: в Петербурге ищут убийцу подростка