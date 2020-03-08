Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
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Подозреваемый в убийстве подростка в одном из жилых домов Санкт-Петербурга задержан, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, 14-летний подозреваемый был задержан на одной из центральных улиц в Пушкине.
Ранее стало известно, что рядом с одной из квартир в доме, расположенном на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой.
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