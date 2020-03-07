Под Владимиром пьяная женщина 13 раз ударила девочку-подростка ножом
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Во Владимирской области жительница Собинки приговорена к шести годам за то, что нанесла 13 ударов ножом 16-летней девочке, передает СУ СК России по Владимирской области.
21 июля 2019 года женщина оказалась в одной «пьяной» компании с подростками, где повздорила с потерпевшей. Осужденная нанесла 13 ножевых ранений девочке.
Скорую помощь вызвала подруга раненой. Благодаря своевременной медицинской помощи девочка выжила.
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