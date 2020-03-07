В Забайкалье ранее судимый подросток арестован по обвинению в убийстве
В Забайкалье 15-летний подросток арестован по обвинению в убийстве 40-летней женщины, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Предполагается, что юноша из-за личной неприязни избил жительницу поселка Дровяная. От полученных травм она скончалась на месте.
По решению суда, подросток находится под арестом. Сейчас он проходит фигурантом по другому уголовному делу в качестве обвиняемого в краже. Ранее его судили по имущественному преступлению.
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