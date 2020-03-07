Палестина закрыла Вифлеем из-за коронавируса

Власти Палестины объявили о закрытии Вифлеема для туристов из-за коронавируса, передает агентство ВАФА.

«Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев. Отменяются бронирования для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем», — говорится в сообщении.

В Палестине подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом. Еще несколько десятков людей находятся на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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