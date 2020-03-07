ВОЗ рассказала об отличиях гриппа и коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как различать грипп и коронавирус, передает ТАСС.

Во информации ВОЗ, грипп и коронавирус распространяются с разной скоростью: если у первого инкубационный период в среднем составляет три дня, то у второго — пять-шесть.

В докладе отмечается, что от одного больного гриппом заражается больше здоровых людей, чем от больного коронавирусом.

Также медики утверждают, что дети чаще чем взрослые болеют гриппом, но редко заражаются коронавирусом.

Более того, при новом вирусе около 15% случае болезни протекают тяжело, а 5% — крайне тяжело при смертности в 3-4%. У гриппа эти показатели ниже.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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