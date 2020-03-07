В Китае рухнуло здание отеля, в котором находились около 70 человек

Пятиэтажный отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Происшествие произошло около 19.15 по местному времени.

По данным местных властей, в здании находились около 70 человек, когда оно рухнуло. На данный момент из-под завалов спасены 28 человек.

Сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что отель был превращен в карантинный центр для людей, у которых подозревают заражения коронавирусом или для тех, кто был в тесном контакте с инфицированными.