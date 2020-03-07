В Иране от коронавируса погибла избранный депутат парламента

В Иране скончалась избранный депутат Фатима Рахбар, которая должна была войти в парламент нового созыва. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Рахбар выбрали по итогам выборов в парламент одиннадцатого созыва 21 февраля. Она представляла Тегеран. До этого депутат входила в состав парламента седьмого, восьмого и девятого созывов.

В настоящий момент в республике зафиксировано 4747 случаев заражения, из них – 124 со смертельным исходом.

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