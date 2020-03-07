Древний Вифлеем закрыли для туристов на фоне коронавируса

Город Рождества Христова, древний Вифлеем, закрыт в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ограничены въезд и выезд из города. Автобусы с туристами разворачивают обратно у КПП.

В четверг вечером, 5 марта, министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, на следующий день такое же решение приняли палестинские власти.

По данным корреспондента агентства, в настоящее время Вифлеем без туристов и паломников выглядит пустым. Не работают магазины и кафе, местные учреждения, также не действует общественный транспорт. На улицах патрулирует палестинская президентская гвардия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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