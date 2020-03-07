Министр просвещения рассказал, может ли школа заставлять учеников мыть полы в классе

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, какие ценности школа может сформировать у ребенка, передает «Российская газета».

По словам Кравцова, школьникам необходимо знать историю своей страны, любить и уважать родителей, уметь трудиться, понимать важность получения знаний и бережно относиться к природе. Кроме того, нужно знать людей, которые делают Россию великой.

На вопрос журналистов, должен ли ребенок в школе трудиться, мыть полы, убирать классы или ходить на субботники, Кравцов ответил следующим образом: «С одной стороны, здесь не нужны перегибы. С другой, выпускник школы должен суметь и пол вымыть, и еду приготовить, и постирать. Потому что жизнь очень многообразна. К примеру, в лучших школах мира — в Сингапуре, Англии, Франции — труд входит в обязательную программу. Это может быть, к примеру, практика в Макдональдсе, или работа волонтером в Африке».

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