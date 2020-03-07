В США коронавирусом заразились более 300 человек

Число зараженных новым типом коронавируса COVID-2019 в США превысило 300 человек. Об этом сообщает CNN.

В общей сложности в стране зафиксировано 304 случая заболевания коронавирусом.

Среди заразившихся, по данным экспертов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 255 жителей из 28 штатов, а также 49 граждан, прибывших в США.

Также погибшими числятся 15 человек, 14 из которых — в Вашингтоне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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