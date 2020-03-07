На Украине школьника затравили из-за спетой «Смуглянки»

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Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973) Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973)
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973)
«Мосфильм»

На Украине школьник подвергся травле в социальный сетях из-за спетой песни «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики» режиссера Леонида Быкова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что песня была исполнена школьником из Волынской области в рамках проходящего в Великобритании конкурса, который был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Так пользователи сети назвали ребенка «пропагандистом русского мира», а также заявили, что его учителя и родители — «сволочи» и «предатели».

Кроме «Смуглянки» украинский школьник также исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса, за что получил главный приз и назван лучшим в трех отдельных номинациях.