На Украине школьника затравили из-за спетой «Смуглянки»

На Украине школьник подвергся травле в социальный сетях из-за спетой песни «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики» режиссера Леонида Быкова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что песня была исполнена школьником из Волынской области в рамках проходящего в Великобритании конкурса, который был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Так пользователи сети назвали ребенка «пропагандистом русского мира», а также заявили, что его учителя и родители — «сволочи» и «предатели».

Кроме «Смуглянки» украинский школьник также исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса, за что получил главный приз и назван лучшим в трех отдельных номинациях.