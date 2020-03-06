Число жертв коронавируса в Италии возросло почти на 50 за сутки

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в Италии увеличилось на 49 человек за минувшие сутки, сообщает Il sole 24 ore со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

В общей сложности число жертв коронавируса в Италии составляет 197 человек, отметил Боррелли. По последней информации, в Италии инфицированы 3916 человек, 523 человека выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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