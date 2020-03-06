Белоруса приговорили к смертной казни из-за убийства двух пенсионеров

Белорусский суд решил приговорить к смертной казни жителя Минской области Виктора Скрундика за убийство двух пенсионеров, передают «Известия».

По данным следствия, в январе 2019 года Скрундик и два его сообщника ограбили 79-летнего жителя, а через неделю совершили нападение на 94-летнего пенсионера, ограбили и сожгли его. Еще через 7 дней Скрундик напал на 85-летнюю женщину, избил ее, но она выжила. По словам фигурантов дела, они грабили людей, чтобы получить деньги на алкоголь.

Судья признал, что Скрундик виновен в убийстве двух пенсионеров, в также в покушении на 85-летнюю женщину. Ему вынесли смертный приговор, а его сообщники получили 22 года и 18 лет лишения свободы.

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