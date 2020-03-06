СМИ: в Кабуле в результате стрельбы на мероприятии с участием премьера погибли 23 человека

На массовом мероприятии в столице Афганистана Кабуле, где присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah).

В результате погибли 23 человека, еще 33 — пострадали.

Источник отметил, что данные не окончательные, количество погибших и пострадавших может возрасти.

Представитель премьер-министра Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.