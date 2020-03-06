В центре Москвы обнаружен старинный сейф со следами взлома

В Басманном районе столицы археологи обнаружили сейф конца XIX — начала XX века со следами взлома. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам археологов, найденный во время проведения строительных работ артефакт был изготовлен знаменитым заводом «Меллер». Несгораемые сейфы данного производства были знамениты в России и заграницей своей надежностью. Отмечается, что приобрести такой сейф могли только очень обеспеченные люди.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что в будущем артефакт собираются передать в один из московских музеев.

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