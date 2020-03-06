В Китае число заразившихся коронавирусом достигло 80 552 человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 80 552 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение государственного комитета по здравоохранению.

На данный момент болеют 23 784 человека, из которых 5737 находятся в тяжелом состоянии. Еще 53 726 человек выписаны из больниц, 3042 скончались.

За прошедшие сутки выли выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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