На Украине семь человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

На Украине шесть человек в Днепропетровской и один в Донецкой областях госпитализированы с подозрением на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на заместителя управления здравоохранения Кривого Рога Александра Лукьяненко.

По его словам, в больницу доставлена семья из шести человек, в том числе беременная девушка. Один из членов семьи недавно вернулся из Италии. У госпитализированных кашель и повышеная температура.

В Донецкой области в больнице находится женщина, недавно приехавшая из Таиланда.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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