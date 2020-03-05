Число заразившихся коронавирусом в Грузии выросло до четырех

В Грузии зарегистрирован четвертый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.

Как отмечается, заболевший в воскресенье, 1 марта, вернулся в страну из Италии.

Ране СМИ сообщали, что в грузинских больницах находятся около 40 человек с возможными симптомами коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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