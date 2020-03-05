В Казахстане задержаны организаторы поставок оружия и боеприпасов из России

В Акмолинской области Казахстана задержаны члены транснациональной преступной группировки, занимавшейся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в республику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

По данным ведомства, у организаторов контрабанды оружия было изъято 11 пистолетов «Макарова» и более 1 300 патронов к ним.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

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