В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове
Власти Индонезии намерены преобразовать бывший лагерь беженцев на острове Галанг в специализированную больницу для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает The Jakarta Post.
Командующий индонезийскими военными маршал авиации Хади Тчахджанто рассказал, что помимо больницы на острове будет функционировать карантинный центр. В общей сложности медучреждение сможет вместить тысячу пациентов.
По его словам, в течение месяца больница будет готова к приему пациентов.
В настоящее время известно о двух заразившихся коронавирусом на территории Индонезии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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